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Blu Radio  / Nación  / Colpensiones desmiente cambios en pago de mesadas: no exigirá certificado de supervivencia

Colpensiones desmiente cambios en pago de mesadas: no exigirá certificado de supervivencia

La entidad confirmó que se mantiene el cronograma de pagos para el último trimestre de 2026 y advirtió que los pensionados no deben presentar certificados de supervivencia para recibir sus mesadas.

Fachada de Colpensiones.
Foto: archivo.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) aclaró que no ha modificado el cronograma de pago de las mesadas pensionales y desmintió versiones sobre una supuesta exigencia de certificados de supervivencia para acceder a estos recursos.

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A través de un comunicado publicado este viernes 9 de octubre, la entidad aseguró que los pensionados no deben realizar este trámite como requisito para recibir sus pagos e invitó a la ciudadanía a consultar sus canales oficiales para verificar la información.

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Colpensiones también confirmó las fechas en las que estarán disponibles las mesadas correspondientes al último trimestre de 2026. La entidad indicó que los pagos se realizarán de acuerdo con el siguiente calendario:

  • Octubre: la mesada estará disponible para cobro desde el viernes 30 de octubre.
  • Noviembre: la mesada ordinaria y la mesada 13, conocida como prima, estarán disponibles desde el lunes 30 de noviembre.
  • Diciembre: la mesada podrá cobrarse a partir del miércoles 30 de diciembre.

La entidad explicó que este pronunciamiento responde a la circulación de información inexacta sobre las fechas de pago y los supuestos nuevos requisitos para recibir las mesadas pensionales.

Finalmente, Colpensiones reiteró su compromiso con el pago oportuno de las prestaciones reconocidas e hizo un llamado a los pensionados para que no se dejen llevar por rumores y consulten únicamente la información publicada a través de sus canales oficiales.

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