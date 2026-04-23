Grupo Éxito en Colombia tiene nuevo gerente general

El Grupo Éxito anunció el nombramiento de Juan Lucas Vega Palacio como su nuevo gerente general en Colombia, en una decisión que marca un nuevo capítulo en la estrategia de transformación de la compañía. El directivo asumirá el cargo a partir del 1 de julio de este año, tras la renuncia de Carlos Mario Giraldo, comunicada el pasado 20 de abril.

Ingeniero civil de formación, Vega Palacio cuenta con más de dos décadas de experiencia liderando procesos de crecimiento, expansión y transformación en los sectores de retail y real estate en América Latina. Desde 2013 se desempeñaba como vicepresidente inmobiliario del Grupo Éxito, rol en el que impulsó el desarrollo del negocio inmobiliario y posicionó la marca Viva como una de las más relevantes en centros comerciales del país.

Bajo su liderazgo, el componente inmobiliario de la compañía alcanzó cifras destacadas. Al cierre de 2025, el grupo operaba más de 807.000 metros cuadrados de área bruta arrendable (GLA), con un nivel de ocupación del 98 %. Además, el portafolio de Viva Malls llegó a un valor cercano a los $4 billones, con un margen EBITDA del 80,7 %, consolidándose como un activo estratégico dentro de la organización.

En su nuevo rol, Vega no solo liderará el negocio retail en Colombia, sino que también tendrá la responsabilidad de dirigir los proyectos inmobiliarios en los países donde el Grupo Éxito tiene presencia: Colombia, Uruguay y Argentina. Su designación busca fortalecer la estrategia regional de la empresa y continuar impulsando la evolución de su modelo de negocio.



Juan Lucas Vega Palacio, nuevo gerente general de Grupo Éxito Foto: suministrada

El nombramiento ha sido respaldado por la alta dirección de la compañía. Francisco y Carlos Calleja, presidente de la junta directiva y presidente ejecutivo, respectivamente, destacaron su liderazgo, visión y profundo conocimiento de la organización.

Por su parte, Vega expresó que asume el reto con gratitud y compromiso, asegurando que trabajará junto a un equipo de más de 30.000 colaboradores para seguir posicionando al Grupo Éxito como una de las empresas más importantes y queridas por los colombianos.