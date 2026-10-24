Astro Luna, resultado del sorteo hoy sábado 24 de octubre de 2026

El Super Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar que consultan los colombianos para comprobar si acertaron su apuesta. A diferencia de los chances tradicionales, esta modalidad requiere elegir un número de cuatro cifras y asociarlo con uno de los 12 signos del zodiaco.

Resultado del Super Astro Luna hoy, sábado 24 de octubre de 2026

Publicidad

El número ganador del chance Super Astro Luna de este sábado 24 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal ganador: (en minutos)

Para comprobar si obtuvieron un premio, los jugadores deben comparar las cuatro cifras y el signo zodiacal con la combinación registrada en su tiquete.

¿Cuáles son los signos zodiacales del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna cuenta con 12 signos zodiacales que los participantes pueden seleccionar al momento de registrar su apuesta. Estas son las opciones disponibles:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Para verificar el resultado, los apostadores deben revisar que el signo zodiacal y el número de cuatro cifras coincidan con los datos de su tiquete, de acuerdo con las condiciones del juego.

¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

Publicidad

El horario del Super Astro Luna varía según el día de la semana. De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 10:40 p. m.; los sábados, a las 10:42 p. m.; y los domingos y festivos, a las 8:30 p. m.

Los resultados pueden consultarse después del sorteo a través de los canales oficiales del operador.

Publicidad

¿Cuánto cuesta apostar en el Super Astro Luna?

Las apuestas del Super Astro Luna tienen un valor que va desde $500 hasta $10.000, según el monto que decida jugar cada participante. Antes de registrar una combinación, se recomienda confirmar las condiciones con el vendedor autorizado y conservar el tiquete.

¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Publicidad

Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras y asociarlo con uno de los signos zodiacales. Estas son las indicaciones básicas:



Elegir el número: seleccionar una combinación entre 0000 y 9999. Escoger el signo: elegir entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Jugar con todos los signos: solicitar al vendedor la modalidad que permite participar con el mismo número asociado a los 12 signos. Verificar el tiquete: comprobar que el número y el signo elegidos estén registrados correctamente.

Cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas, de acuerdo con las condiciones del juego.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

Publicidad

Quienes resulten ganadores deben presentar los documentos requeridos para validar la apuesta y tramitar el pago. Los requisitos dependen del valor del premio.



Premios inferiores a 48 UVT: presentar el tiquete original sin alteraciones y el documento de identidad.

presentar el tiquete original sin alteraciones y el documento de identidad. Premios entre 48 y 181 UVT: aportar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

aportar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: entregar también una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

El tiquete debe conservarse en buen estado y con la información legible. Para confirmar el procedimiento y los requisitos vigentes, se recomienda consultar los canales oficiales del operador.

¿Dónde jugar al Super Astro Luna?

El Super Astro Luna está disponible en puntos de venta autorizados en diferentes regiones de Colombia. Antes de realizar una apuesta, verifica que el establecimiento esté habilitado y conserva el tiquete para consultar el resultado y reclamar un eventual premio.