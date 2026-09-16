Astro Luna, resultado del último sorteo hoy miércoles 16 de septiembre de 2026

El Super Astro Luna es un chance que combina un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, con uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Resultado de Astro Luna - 16 de septiembre

El número ganador del chance Super Astro Luna de este miércoles 16 de septiembre de 2026 es el XXXX. Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete corresponde al resultado ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Se trata de un juego de suerte en el que se pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. Para ganar, los números seleccionados deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado del sorteo.

¿A qué hora juega Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se juega todos los días, incluidos los festivos. De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 10:40 p. m.; los sábados, a las 10:42 p. m.; y los domingos y festivos, a las 8:30 p. m.

¿Cómo se juega el chance Astro Luna?

Para participar en este chance se deben seguir estos pasos:



Escoja su número: debe seleccionar un número de cuatro cifras. Elija su signo zodiacal: puede escoger uno de los doce signos disponibles. Incremente sus probabilidades: puede realizar una apuesta con su número de cuatro cifras y los doce signos zodiacales. Para utilizar la modalidad "Todos los Signos", debe informar a la asesora que desea jugar de esta manera. Realice su apuesta: se pueden hacer hasta cuatro apuestas por tiquete.

¿Cuánto cuesta apostar?

El valor de las apuestas está dentro de los siguientes límites:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

por tiquete es de $500. El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Dónde se puede jugar Súper Astro?

El Súper Astro está disponible en puntos de venta físicos a nivel nacional, donde se puede realizar la apuesta correspondiente.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido. Para cualquier premio se deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio, calculado en UVT, también pueden solicitarse documentos adicionales:

