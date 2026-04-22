Astro Luna, resultado del último sorteo hoy miércoles 22 de abril de 2026

El Super Astro Luna continúa ganando espacio entre los juegos de azar en Colombia, gracias a su propuesta que combina números con signos zodiacales, un formato que lo diferencia de otros sorteos tradicionales. El resultado del Super Astro Luna del 22 de abril de 2026 fue:

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Estos elementos determinan los diferentes niveles de premio según la modalidad elegida por cada jugador.

Cómo jugar Super Astro Luna en Colombia

El Super Astro Luna en Colombia se caracteriza por una dinámica sencilla, pero con un componente adicional que lo hace único. Para participar, el jugador debe seleccionar:



Un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999)

Un signo zodiacal (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis)

El premio mayor se obtiene al acertar el número en el orden exacto. En algunas modalidades, también es necesario coincidir con el signo zodiacal para acceder a ganancias más altas.

Modalidad Todos los Signos: más opciones de ganar

Una de las alternativas más utilizadas en el Super Astro Luna es la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar un mismo número con los doce signos zodiacales en una sola apuesta.

Esta opción es ideal para quienes buscan aumentar sus probabilidades sin depender de una única elección. Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas diferentes, brindando mayor flexibilidad.

Horario del sorteo Super Astro Luna

El sorteo se realiza todos los días con horarios establecidos según el día:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Los resultados oficiales se publican poco después de finalizado el sorteo, permitiendo a los jugadores verificar sus apuestas de manera inmediata.

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Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna

El costo de participación en el Super Astro Luna está diseñado para ser accesibles



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Este rango facilita la participación de diferentes perfiles de usuarios dentro del mercado de juegos de azar.

Dónde jugar Super Astro Luna en línea

El Super Astro Luna puede jugarse tanto en puntos físicos como en plataformas digitales autorizadas en Colombia, siempre bajo la regulación de entidades competentes.

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Para participar en línea, el proceso incluye: