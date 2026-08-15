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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 15 de agosto de 2026

Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 15 de agosto de 2026

El chance Super Astro Luna juega todos los días, incluidos domingos y festivos. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy sábado 15 de agosto de 2026.

Super Astro Luna.
Super Astro Luna.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

El Super Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar con mayor seguimiento en Colombia. A diferencia de los chances tradicionales, este sorteo combina un número de cuatro cifras con uno de los signos del zodiaco, una característica que atrae a jugadores que consultan diariamente sus resultados.

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Resultado del Super Astro Luna hoy, sábado 15 de agosto de 2026

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El número ganador del chance Super Astro Luna de este sábado 15 de agosto de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: (en minutos)
  • Dos últimas cifras: (en minutos)
  • Tres últimas cifras: (en minutos)
  • Signo ganador: (en minutos)

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Los jugadores pueden revisar el resultado pocos minutos después de finalizar el sorteo mediante los canales oficiales habilitados para este servicio.

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¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna realiza sorteos durante todos los días del año, aunque el horario depende de la jornada:

  • Lunes a viernes: 10:40 p. m.
  • Sábados: 10:42 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez termina el sorteo, los participantes pueden comparar su tiquete con la combinación publicada oficialmente.

¿Cómo jugar Super Astro Luna?

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Para participar en el Super Astro Luna, cada jugador debe seleccionar una combinación compuesta por cuatro cifras y un signo zodiacal.

Los números disponibles van desde 0000 hasta 9999, mientras que los signos que pueden elegirse son:

  • Aries
  • Tauro
  • Géminis
  • Cáncer
  • Leo
  • Virgo
  • Libra
  • Escorpión
  • Sagitario
  • Capricornio
  • Acuario
  • Piscis

El premio mayor corresponde a quienes acierten tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal del resultado oficial.

Modalidades de apuesta disponibles

El Super Astro Luna ofrece diferentes alternativas para configurar las jugadas. Una de ellas permite seleccionar un mismo número acompañado por los 12 signos del zodiaco, ampliando las posibilidades de coincidir con el signo sorteado.

Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro apuestas diferentes, por lo que un jugador puede registrar varias combinaciones en una misma compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

Los participantes pueden elegir el valor de su apuesta dentro de los montos establecidos:

  • Valor mínimo por tiquete: $500.
  • Valor máximo por apuesta: $10.000.

El monto seleccionado dependerá de la modalidad y de la jugada que decida realizar cada participante.

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¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?

Después de finalizar el sorteo, los jugadores deben comparar cuidadosamente las cifras y el signo registrados en su tiquete con la combinación publicada en los canales oficiales.

Esta revisión permite confirmar si hubo coincidencia y, en caso de obtener un premio, conocer los pasos necesarios para realizar el proceso de reclamación.

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