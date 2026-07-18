Astro Luna, resultado del último sorteo hoy sábado 18 de julio de 2026

El Super Astro Luna es uno de los juegos de suerte y azar más populares en Colombia gracias a su dinámica, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esta modalidad lo diferencia de los chances tradicionales y hace que miles de jugadores consulten diariamente los resultados oficiales.

Cada sorteo ofrece la posibilidad de ganar acertando tanto el número como el signo zodiacal seleccionados, por lo que los participantes permanecen atentos a la publicación de la combinación ganadora.

Resultado del Super Astro Luna hoy, sábado 18 de julio de 2026

Según los resultados oficiales del sorteo realizado el sábado 18 de julio de 2026, la combinación ganadora fue (en minutos).



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo ganador: (en minutos)



Los resultados oficiales pueden consultarse pocos minutos después del sorteo a través de los canales autorizados por el operador.



¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días del año, aunque el horario varía según el día de la semana:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finalice el sorteo, los jugadores podrán verificar si la combinación elegida coincide con el resultado oficial.

¿Cómo jugar Super Astro Luna?

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Para participar es necesario seleccionar un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999, y elegir uno de los 12 signos del zodiaco.

Los signos disponibles son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor se obtiene cuando el jugador acierta tanto el número como el signo zodiacal anunciados en el resultado oficial.

Modalidades de apuesta disponibles

El Super Astro Luna ofrece diferentes opciones para que cada participante adapte su apuesta a la estrategia que prefiera. Una de las modalidades más utilizadas consiste en jugar un mismo número con los 12 signos del zodiaco, lo que incrementa las posibilidades de acertar el signo ganador.

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Además, cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes, facilitando la participación con varias combinaciones en una sola compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

El juego cuenta con montos de apuesta pensados para diferentes presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Cada participante puede decidir cuánto desea invertir y elegir la combinación que considere más conveniente.

¿Cómo verificar los resultados del Super Astro Luna?

Después de la publicación del resultado oficial, se recomienda comparar cuidadosamente el número y el signo registrados en el tiquete con la combinación ganadora.

Esta verificación permite confirmar si la apuesta obtuvo algún premio y facilita el proceso de reclamación en caso de resultar favorecido.

Por su formato, que une números y signos del zodiaco, sus sorteos diarios y las distintas modalidades de apuesta, el Super Astro Luna continúa siendo una de las opciones preferidas por quienes disfrutan de los juegos de azar en Colombia.