En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
La Ola Blu
Constituyente
Miguel Uribe
Iván Cepeda
De La Espriella
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto, resultado del último sorteo hoy sábado 6 de junio de 2026

Baloto, resultado del último sorteo hoy sábado 6 de junio de 2026

El Baloto volvió a quedar acumulado y entregará $40.800 millones en el próximo sorteo. Revise aquí los números ganadores de Baloto y Revancha.

premio Baloto.jpg
Premio Baloto.
Foto: Baloto, Freepik.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de jun, 2026

El sorteo 2.667 de Baloto y Revancha, realizado este sábado, 6 de junio de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo.

Resultados Baloto y Revancha: números ganadores del 6 de junio de 2026

Baloto

Números Ganadores

Las balotas ganadoras para este sorteo fueron: (en minutos)

  • Balotas principales: XX - XX - XX - XX - XX
  • Súper Balota (SB): XX

Revancha

Números Ganadores

Las balotas ganadoras para esta modalidad fueron: (en minutos)

  • Balotas principales: XX - XX - XX - XX - XX
  • Súper Balota (SB): XX

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.

El próximo sorteo los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Baloto Revancha

Chances y Loterías

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad