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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy lunes 25 de mayo de 2026

Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy lunes 25 de mayo de 2026

El Baloto volvió a quedar acumulado y entregará $38.800 millones en el próximo sorteo. Revise aquí los números ganadores de Baloto y Revancha.

premio Baloto.jpg
Premio Baloto.
Foto: Baloto, Freepik.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de may, 2026

El sorteo 2.660 de Baloto y Revancha, realizado este lunes, 25 de mayo de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo programado el miércoles, 27 de mayo.

Resultados Baloto: números ganadores del 25 de mayo de 2026

  • Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: , Superbalota:

Resultados Revancha: números ganadores del 25 de mayo de 2026

  • En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron: , Superbalota:

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.

El próximo sorteo se realizará el miércoles, 27 de mayo de 2026, donde los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.

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