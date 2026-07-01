Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 1 de julio de 2026

Baloto y Revancha realizaron en la noche de hoy miércoles, 1 de julio de 2026, el sorteo número 2677. Este juego de azar, el más popular y de mayores acumulados en Colombia, genera gran expectativa entre miles de apostadores que buscan asegurar las millonarias bolsas principales que se juegan en todo el territorio nacional.

Las urnas electrónicas ya seleccionaron las combinaciones de la noche. A continuación, puede verificar los resultados oficiales para confirmar si es el nuevo multimillonario del país.

Números ganadores de Baloto hoy: sorteo 2677

El juego principal de Baloto puso en juego una de las bolsas más grandes del año, con un acumulado neto de $44.800 millones de pesos.

La combinación ganadora de Baloto para el sorteo 2677 es:



Números: 13 - 17 - 37 - 12 - 03.

Súper Balota: 14.

Resultados de Revancha hoy: sorteo 2677

La modalidad de Revancha ofreció una segunda oportunidad para los compradores del tiquete completo, jugando hoy con un acumulado inicial de $6.400 millones de pesos.



Los números favorecidos para Revancha en el sorteo 2677 son:



Números: 35 - 26 - 14 - 34 - 03.

Súper Balota: 08.

Ganadores secundarios y próximos acumulados

Aunque los resultados de los ganadores del premio mayor se confirmarán en el transcurso de la noche, el sorteo de este sábado distribuye millones de pesos en premios secundarios a los jugadores que logren acertar desde tres números en adelante, con o sin la Súper Balota.

De presentarse un nuevo ganador en las categorías máximas, la bolsa de premios se reiniciará en sus montos base de $4.000 millones para Baloto y $1.000 millones para Revancha. De lo contrario, los montos se incrementarán automáticamente para el próximo sorteo del sábado, 4 de julio de 2026.