Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 20 de mayo de 2026

El sorteo 2.659 de Baloto y Revancha, realizado este miércoles, 20 de mayo de 2026 en Colombia, dejó nuevos resultados que mantienen la expectativa entre los jugadores. Los acumulados continúan creciendo para el siguiente sorteo programado el miércoles, 20 de mayo.

Resultados Baloto: números ganadores del 20 de mayo de 2026

Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores:

Resultados Revancha: números ganadores del 20 de mayo de 2026

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En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron:

Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, continúa consolidándose como una de las principales opciones de apuesta gracias a sus altos premios acumulados y frecuencia de sorteos.

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El próximo sorteo se realizará el sábado, 23 de mayo de 2026, donde los jugadores tendrán una nueva oportunidad de aspirar a los millonarios premios que siguen en juego.