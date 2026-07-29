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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 29 de julio de 2026

Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 29 de julio de 2026

El sorteo 2.689 de Baloto y Revancha incrementó los acumulados conjuntos para el próximo sorteo. Conozca los resultados de esta jornada.

premio Baloto.jpg
Premio Baloto.
Foto: Baloto, Freepik.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

Los resultados oficiales de Baloto y Baloto Revancha correspondientes al miércoles 29 de julio de 2026 fueron entregados tras la realización del sorteo número 2.689. El sorteo dejó un saldo de miles de colombianos beneficiados en las categorías menores de premiación, mientras que los premios mayores en ambas modalidades no registraron ganadores de la combinación completa, por lo que las cifras acumuladas continúan en aumento para la siguiente fecha.

Números ganadores del sorteo 2.689 de Baloto

En el juego principal de Baloto, la combinación de números sorteados este 29 de julio de 2026 fue la siguiente:

  • Números principales: 
  • Super Balota: 

Números ganadores del sorteo 2.689 de Baloto Revancha

En la modalidad Revancha del sorteo 2.689, disputada con un acumulado inicial de $8.600 millones de pesos, la combinación sorteada fue:

  • Números principales: 
  • Super Balota: 

¿Cómo se reclama el premio del Baloto?

Para reclamar tu premio, se debe presentar el tiquete original completamente diligenciado en un punto físico. Si se compró por internet, descárgalo desde el correo electrónico o en "Mis Apuestas" en baloto.com, imprimirlo y acercarse a un punto físico para realizar el cobro.

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