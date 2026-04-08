Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 8 de abril de 2026

El sorteo 2.641 de Baloto, realizado el miércoles, 8 de abril de 2026, dejó nuevamente el premio mayor sin ganador, por lo que el acumulado continúa creciendo y para el próximo sorteo alcanzará los $30.800 millones, según informó el operador del juego en Colombia.

En esta ocasión, los números ganadores de Baloto fueron X - X - X - X - X, junto con la Superbalota XX. De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo, ningún apostador logró acertar los cinco números más la Superbalota, combinación necesaria para quedarse con el premio mayor.



Resultados de la Revancha del 6 de abril de 2026

En el mismo sorteo también se jugó la modalidad Revancha, que ofrece una segunda oportunidad de ganar con un acumulado independiente. Los números ganadores de la Revancha fueron X - X - X - X - X, junto con la Superbalota XX.

Al igual que en el Baloto principal, ningún apostador acertó los cinco números más la Superbalota, por lo que el acumulado de esta modalidad también aumentó.



Próximo sorteo y acumulado

Tras quedar vacante el premio mayor, el nuevo acumulado de Baloto asciende a $31.200 millones, mientras que el de Revancha llega a $20.100 millones.

El próximo sorteo se realizará el sábado, 11 de abril de 2026, cuando miles de jugadores en Colombia volverán a intentar acertar la combinación ganadora que les permita quedarse con uno de los premios más altos de las loterías del país.