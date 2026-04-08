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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 8 de abril de 2026

Baloto y Revancha, resultado del último sorteo hoy miércoles 8 de abril de 2026

El sorteo 2.641 de Baloto no dejó ganador del premio mayor. El acumulado crece y para el próximo sorteo alcanza los $31.200 millones.

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