Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

El lunes, 1 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2586 de Baloto y Revancha, dos de los juegos de suerte y azar más populares en Colombia. Tras la jornada, las cifras oficiales confirman que los codiciados premios mayores no fueron entregados, lo que impulsa sus respectivos acumulados a cifras aún más atractivas para el próximo sorteo, programado para el miércoles, 3 de diciembre.



Detalles del Sorteo 2586 de Baloto

Para el sorteo de Baloto, el acumulado que estaba en juego era de $7.500 millones. La combinación de números ganadores fue y la Super Balota



Detalles del Sorteo 2586 de Revancha

Por su parte, el juego adicional Revancha ponía en juego un acumulado de $8.800 millones. La combinación ganadora fue y la Super Balota



Nuevos Acumulados para el Próximo Sorteo

Al no ser entregados los premios mayores, los acumulados se incrementan, generando mayor expectativa en el público apostador:



Baloto: El nuevo acumulado asciende a $8.000 millones de pesos.

Revancha: El nuevo acumulado se establece en $9.000 millones de pesos.

Ambos sorteos se llevarán a cabo el próximo lunes 1 de diciembre. Estos incrementos siguen la tendencia histórica del juego, donde los acumulados continúan creciendo sorteo tras sorteo hasta que un afortunado acierta la combinación completa. La posibilidad de ganar sumas multimillonarias sigue siendo un motor para la participación a nivel nacional. La venta de tiquetes para el próximo sorteo ya se encuentra disponible en los puntos de venta autorizados a lo largo del país.