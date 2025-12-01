En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

El Baloto y la Revancha no tuvieron ganadores del premio mayor en el sorteo 2586. El nuevo acumulado asciende a $8.000 millones y $9.000 millones, respectivamente, para el sorteo del 3 de diciembre.

