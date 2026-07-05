Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 5 de julio de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance con mayor reconocimiento en Colombia. Este sorteo hace parte de las opciones tradicionales de apuesta en el país y cada día reúne a miles de jugadores que buscan acertar el número ganador.

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 5 de julio de 2026 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los jugadores deben verificar con su vendedor si su tiquete corresponde al resultado ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir una quinta balota o número adicional, una alternativa que puede aumentar las ganancias cuando se acierta junto con las demás cifras del sorteo.

A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días y sus resultados pueden consultarse después de las 2:30 p. m., momento en el que se publica el número ganador.



Cómo se juega el chance

Caribeña Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la forma en que coincidan con el resultado:

• Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

• Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

• Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

• Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

• Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

• Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El chance Caribeña Día permite realizar apuestas con diferentes valores:

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• El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

• El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para reclamar un premio, el ganador debe cumplir con los requisitos establecidos según el valor obtenido. Algunos documentos son indispensables para realizar el trámite.

Documentos fundamentales para cualquier premio:

• Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

• Documento de identidad original.

• Fotocopia legible del documento de identidad.

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Documentos adicionales según el valor del premio:

• Si el premio es menor a 48 UVT: únicamente debe presentar los documentos fundamentales.

• Si el premio está entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, debe entregar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

• Si el premio es mayor a 182 UVT: debe presentar también una certificación bancaria con una vigencia no superior a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un tiempo aproximado de ocho días hábiles.