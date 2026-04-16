Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 16 de abril de 2026

El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. Su trayectoria, la frecuencia de sus sorteos y una mecánica sencilla han permitido que miles de personas participen y revisen a diario si su apuesta resultó ganadora.



Resultado del Caribeña Día del jueves 16 de abril de 2026

Para este jueves 16 de abril de 2026, el número ganador del chance Caribeña Día fue el en minutos. Como es habitual, se recomienda a los jugadores verificar su tiquete en un punto autorizado para confirmar si obtuvieron premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo Caribeña Día

El Caribeña Día se juega de forma regular durante la semana, lo que permite conocer los resultados el mismo día de la apuesta:



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Pocos minutos después del sorteo, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, facilitando una consulta rápida y confiable.



Cómo jugar el Caribeña Día

Este sorteo ofrece diversas modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Las principales opciones son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

acertar las cuatro cifras en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

acertar las cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas alternativas amplían las posibilidades de ganar, incluso sin acertar el número completo.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Uno de los principales atractivos del juego es su accesibilidad, ya que permite apostar con diferentes montos según el presupuesto:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

El proceso de cobro varía según el monto ganado, pero en todos los casos es obligatorio presentar ciertos documentos.

Documentos requeridos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Condiciones según el premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con este esquema, el Caribeña Día ofrece un sistema claro tanto para participar como para reclamar premios, lo que refuerza su posición como uno de los juegos de azar más populares en Colombia.