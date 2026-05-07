Caribeña Día resultado del último sorteo hoy jueves 7 de mayo de 2026

El chance Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia, gracias a sus sorteos diarios y a la facilidad con la que los jugadores pueden verificar rápidamente los resultados oficiales.



Resultado del Caribeña Día hoy, jueves 7 de mayo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 7 de mayo de 2026 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días y los resultados oficiales pueden consultarse poco después de las 2:30 p. m. Minutos más tarde, los números ganadores son publicados en canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los apostadores verificar sus jugadas de manera rápida y segura.



Cómo jugar el chance Caribeña Día

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a distintas estrategias y niveles de riesgo. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



4 cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten elegir entre apuestas con premios más altos o jugadas más simples que aumentan las probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Uno de los factores que mantiene la popularidad de este chance es su accesibilidad económica. Los jugadores pueden participar con diferentes montos de apuesta:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

De esta manera, cada participante puede ajustar su inversión según su presupuesto.



Requisitos para reclamar premios del Caribeña Día

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque siempre es obligatorio presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Además, según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios mayores a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y reglas claras para reclamar premios, el Caribeña Día continúa siendo una de las opciones favoritas entre los apostadores en Colombia.