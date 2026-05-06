Caribeña Día resultado del último sorteo hoy miércoles 6 de mayo de 2026

El chance Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia.



Resultado del Caribeña Día hoy, miércoles 6 de mayo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 6 de mayo de 2026 es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día se juega todos los días, y sus resultados están disponibles poco después de las 2:30 p. m.. Minutos más tarde, los números oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores consultar de forma ágil y segura.



Cómo jugar el chance Caribeña Día

Este juego ofrece diversas modalidades de apuesta, adaptadas a diferentes estrategias. El monto del premio depende de cuántas cifras se acierten y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales opciones se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

acertar el número completo en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden

acertar las cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto

acertar las tres últimas cifras en orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto

acertar las dos últimas cifras en orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas alternativas permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto con apuestas más simples.



Cuánto cuesta apostar

Uno de los aspectos más atractivos del Caribeña Día es su accesibilidad. Los valores de apuesta permiten participar con distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Requisitos para reclamar premios del Caribeña Día

El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero siempre exige la presentación de documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del monto ganado, se pueden solicitar requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta Mayor a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles

Gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y un proceso claro para reclamar premios, el Caribeña Día sigue siendo una de las opciones favoritas entre los apostadores en Colombia.