Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes 20 de julio de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y hace parte de las opciones de apuesta que cuentan con una amplia participación en diferentes regiones del país. Su dinámica diaria reúne a miles de jugadores que buscan acertar el número ganador y obtener un premio.

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 20 de julio de 2026 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un número premiado.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Para obtener un premio, el número seleccionado debe coincidir en el mismo orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo correspondiente.

Los interesados pueden consultar la transmisión del sorteo en vivo:

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Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una opción que puede incrementar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras requeridas.

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¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado y los resultados pueden consultarse después de las 4:00 p. m., una vez finalizado el sorteo oficial.

¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

El chance cuenta con diferentes modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Combinado tres cifras: consiste en acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

consiste en acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: permite ganar al acertar las dos últimas cifras en el orden establecido.

permite ganar al acertar las dos últimas cifras en el orden establecido. Una cifra o uña: corresponde a acertar la última cifra del número ganador.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Los jugadores cuentan con diferentes opciones para definir el valor de su apuesta:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos .

. El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado. Sin embargo, existen documentos básicos que deben presentarse para cualquier cobro:

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Documentos fundamentales:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

