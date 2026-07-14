Caribeña Día resultado del último sorteo hoy martes 14 de julio de 2026

El chance Caribeña Día es uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia y cada día reúne a miles de apostadores que esperan acertar el número ganador. Este sorteo se destaca por su amplia cobertura y por ofrecer diferentes modalidades de apuesta para quienes buscan llevarse un premio.
Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 14 de julio de 2026
El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 14 de julio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete y confirmar el resultado en un punto de venta autorizado.
Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x
Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite incrementar las posibilidades de obtener mayores premios cuando coincide con otras cifras acertadas.
Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, siempre con la condición de acertar las cifras en el mismo orden en que son extraídas durante el sorteo. A continuación puede seguir la transmisión en vivo.
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¿A qué hora juega Caribeña Día?
El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado y su resultado puede consultarse después de las 2:30 p. m., una vez finaliza el proceso de extracción de las balotas.
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¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?
Los apostadores pueden elegir entre distintas modalidades, dependiendo del número de cifras que deseen acertar:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.
¿Cuánto cuesta apostar?
Caribeña Día ofrece diferentes opciones de apuesta para ajustarse al presupuesto de cada jugador:
- Valor mínimo por tiquete: $500.
- Valor máximo por apuesta: $10.000.
¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque siempre será necesario presentar algunos documentos básicos.
Documentos obligatorios para cualquier premio:
- Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Documentación adicional según el valor del premio:
- Premios inferiores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta.
- Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar, además de los requisitos anteriores, una certificación bancaria expedida con una vigencia no mayor a 30 días y a nombre del titular del tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.