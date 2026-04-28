Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, martes 28 de abril de 2026

El chance Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en Colombia, gracias a su frecuencia diaria, facilidad de acceso y variedad de modalidades de apuesta.



Número ganador del Caribeña Día hoy, martes 28 de abril

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 28 de abril de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador!



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días, y sus resultados pueden consultarse después de las 2:30 p. m. Minutos más tarde, la información oficial es publicada a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores verificar los números de forma ágil y confiable.



Cómo jugar el chance Caribeña Día

Este juego ofrece diversas opciones de apuesta, pensadas para ajustarse a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten a los apostadores optar por premios más altos o aumentar sus probabilidades con jugadas más simples.



Cuánto cuesta apostar

Uno de los principales atractivos del Caribeña Día es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta se mantienen en un rango que facilita la participación:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Así, cada jugador puede definir su nivel de inversión según su presupuesto.



Requisitos para reclamar premios del Caribeña Día

El proceso de reclamación de premios varía según el monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples formas de jugar y un proceso claro para reclamar premios, el Caribeña Día se mantiene como una de las alternativas preferidas por los apostadores en el país.