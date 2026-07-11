Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 11 de julio de 2026

El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos con mayor acogida en la región Caribe colombiana. Todos los días, miles de apostadores siguen de cerca la publicación de los resultados oficiales para comprobar si la combinación elegida les permitió obtener alguno de los premios disponibles.

Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 11 de julio de 2026

El resultado oficial del chance Caribeña Día, reconocido sorteo de la región Caribe colombiana, para este sábado 11 de julio de 2026 dejó como ganador el número 2241-7.



Número ganador: 2241

Últimas dos cifras: 41

Últimas tres cifras: 241

Serie: 7



¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

Este sorteo ofrece valores de apuesta que se ajustan a diferentes presupuestos, permitiendo que más personas puedan participar diariamente.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estos montos permiten que cada jugador elija el valor de su apuesta de acuerdo con sus preferencias.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Las personas que resulten ganadoras deberán presentar la documentación exigida por la entidad operadora para iniciar el proceso de cobro.

Documentos necesarios



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el monto del premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días. Cuando el premio corresponde a una suma de mayor valor, el pago suele realizarse mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar alrededor de ocho días hábiles.

La posibilidad de participar con apuestas accesibles, la publicación diaria de resultados y las diferentes opciones de juego han permitido que Caribeña Día mantenga su lugar entre los chances favoritos de la región Caribe.

Gracias a estas características, continúa siendo uno de los sorteos más seguidos por quienes buscan probar suerte cada día en Colombia.