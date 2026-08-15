Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 15 de agosto de 2026

El Caribeña Día mantiene una importante presencia entre los jugadores de la región Caribe colombiana. Cada jornada, sus participantes consultan las cifras oficiales para comprobar si el número elegido coincidió con el resultado y les permitió obtener algún premio.

Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 15 de agosto de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 15 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Serie: (en minutos)

Los apostadores deben contrastar las cifras de su tiquete con los resultados difundidos por canales autorizados y conservar el comprobante en buenas condiciones.



¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días y sus resultados oficiales pueden consultarse poco después de las 2:30 p. m.. Tras finalizar la jornada, las cifras ganadoras son publicadas en canales autorizados y puntos de venta, permitiendo a los jugadores comprobar sus apuestas.

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Cómo jugar el chance Caribeña Día

El juego cuenta con distintas modalidades que permiten elegir la cantidad de cifras por acertar y la forma en que deben coincidir con el resultado oficial.



4 cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar su posición.

acertar las cuatro cifras sin importar su posición. 3 cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en el orden correcto.

coincidir con las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra sorteada.

Estas alternativas permiten escoger entre apuestas con diferentes niveles de premio y posibilidades de acierto.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

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El valor de la jugada puede variar dentro de los límites establecidos para este chance:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Los ganadores deben presentar la documentación requerida para iniciar el proceso de cobro. Los requisitos pueden cambiar según el monto del premio.

Documentación básica



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el monto del premio



Premios inferiores a 48 UVT: basta con presentar la documentación básica solicitada.

basta con presentar la documentación básica solicitada. Premios de 48 a 181 UVT: el ganador deberá completar el formulario SIPLAFT directamente en el punto de venta.

el ganador deberá completar el formulario SIPLAFT directamente en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, con una expedición no mayor a 30 días. El dinero se entrega mediante transferencia bancaria, proceso que puede tomar cerca de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, apuestas accesibles y distintas modalidades para participar, el Caribeña Día continúa entre los chances con mayor seguimiento en la región Caribe y en otras zonas de Colombia.