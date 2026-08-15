Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 15 de agosto de 2026

El Dorado Tarde se mantiene entre los sorteos de chance con mayor consulta en Colombia. Su cobertura nacional y las distintas alternativas de apuesta hacen que los jugadores estén atentos cada jornada a las cifras oficiales para comprobar el resultado de sus tiquetes.

Resultado del Dorado Tarde hoy, sábado 15 de agosto de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 15 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Se recomienda comprobar las cifras mediante canales oficiales y conservar el tiquete en buenas condiciones para cualquier trámite relacionado con el premio.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El Dorado Tarde se sortea de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los resultados oficiales son publicados pocos minutos después de la jornada mediante canales autorizados y puntos de venta habilitados.

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Los domingos y días festivos no se realiza el sorteo.

Plan de premios del Dorado Tarde

El esquema de premios contempla diferentes niveles de acierto. La cantidad recibida depende de la modalidad elegida y del número de cifras acertadas.

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Por cada peso apostado, los premios establecidos son:



4 cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

83 veces lo apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.

1 cifra o uña: 5 veces lo apostado.

Requisitos para reclamar un premio

Para efectuar el cobro, especialmente en premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador.



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es importante verificar que el tiquete no tenga tachones, enmendaduras o inconsistencias, ya que cualquier alteración podría dificultar la validación y el pago del premio. Con sorteos de lunes a sábado, diferentes modalidades y un esquema de premios según el nivel de acierto, el Dorado Tarde continúa siendo una de las opciones de chance más consultadas en Colombia.