Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy sábado 15 de agosto de 2026

El Super Astro Sol continúa destacándose entre los juegos de suerte y azar con mayor seguimiento en Colombia. Su particular mecánica, que combina una cifra de cuatro dígitos con un signo zodiacal, lleva a miles de participantes a consultar diariamente el resultado oficial.

Resultado del Super Astro Sol hoy, sábado 15 de agosto de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol para este sábado 15 de agosto de 2026 fue el: (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal: (en minutos)

Los jugadores deben consultar las cifras en los canales autorizados y conservar el tiquete en buenas condiciones para cualquier proceso de validación o reclamación.



Cómo jugar al Super Astro Sol

La dinámica consiste en seleccionar un número de cuatro cifras y asociarlo con uno de los signos del zodiaco. También existe la alternativa de jugar el mismo número con todos los signos.

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Para participar se debe:



Escoger un número entre 0000 y 9999. Elegir uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Seleccionar la opción “Todos los signos”, cuando se quiera participar sin depender de un signo determinado. Registrar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Después de cada jornada, los resultados son publicados en canales autorizados y puntos de venta.

Dónde jugar Super Astro Sol

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Este juego está disponible en puntos de venta físicos autorizados ubicados en diferentes regiones de Colombia. Los participantes pueden realizar allí sus apuestas y obtener el tiquete correspondiente.

Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

Los valores establecidos permiten participar con diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

La recomendación es efectuar las jugadas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar los documentos requeridos para adelantar el cobro.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, con una expedición máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria. Cumplir con la documentación solicitada permite completar la validación correspondiente antes de efectuar el pago del premio.

Con su cobertura nacional, una mecánica basada en números y signos zodiacales y diferentes opciones para participar, el Super Astro Sol continúa entre los juegos más consultados por los colombianos.