Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 15 de agosto de 2026

El Sinuano Día continúa entre los chances con mayor seguimiento en la región Caribe colombiana. Sus sorteos diarios llevan a numerosos jugadores a consultar las cifras oficiales para comprobar si el número elegido coincidió con el resultado de la jornada.

Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 15 de agosto de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 15 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los participantes deben revisar las cifras en canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado para cualquier trámite relacionado con un posible premio.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m.. Después de la jornada, los resultados oficiales son difundidos mediante canales autorizados y establecimientos habilitados para su consulta.

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Cómo jugar el chance Sinuano Día

El juego dispone de distintas modalidades, de manera que los participantes pueden escoger la cantidad de cifras que desean acertar y la forma en que deben coincidir con el resultado oficial.

4 cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar su posición.

acertar las cuatro cifras sin importar su posición. 3 cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras respetando el orden.

coincidir con las tres últimas cifras respetando el orden. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra sorteada.

La modalidad escogida determina las condiciones del acierto y el premio correspondiente.

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Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

Para efectuar el cobro de un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida. Los requisitos adicionales dependen del valor obtenido.



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según la cuantía del premio, también se deben cumplir estas condiciones:



Menor a 48 UVT: únicamente se solicita la documentación básica.

únicamente se solicita la documentación básica. Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Mayor a 182 UVT: se requiere una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. Para los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Con jornadas diarias, diferentes modalidades de apuesta y una importante presencia en la región Caribe, el Sinuano Día continúa siendo uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia.