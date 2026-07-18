Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 18 de julio de 2026

El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos con mayor tradición en la región Caribe colombiana. Día tras día, miles de apostadores permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales con la expectativa de comprobar si la combinación elegida fue la ganadora.

Su facilidad para jugar, los diferentes tipos de apuesta y los premios que ofrece en cada jornada han permitido que este chance conserve una amplia acogida entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

Resultado del Caribeña Día hoy, sábado 18 de julio de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 18 de julio de 2026 es el: (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Serie: (en minutos)



La empresa operadora recomienda revisar los resultados únicamente a través de canales oficiales y conservar el comprobante de apuesta en buen estado para facilitar cualquier proceso de reclamación.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

Una de las características de este sorteo es que permite participar con montos accesibles, adaptándose a diferentes presupuestos.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estos valores brindan la posibilidad de que cada jugador elija el monto de su apuesta según sus preferencias.

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Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Los ganadores deberán cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora para efectuar el cobro del premio correspondiente.

Documentos necesarios



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el monto del premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días.Cuando el premio supera el monto establecido por la entidad operadora, el desembolso se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

La posibilidad de participar con apuestas desde valores bajos, sumada a la publicación diaria de resultados oficiales y a las diferentes opciones de juego, mantiene a Caribeña Día entre los chances favoritos de los jugadores.

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Con una importante presencia en la región Caribe y una participación constante de miles de apostadores, este sorteo continúa consolidándose como una de las principales alternativas para quienes buscan probar suerte todos los días.