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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Caribeña Día, resultado del último sorteo miércoles 1 de julio de 2026

Caribeña Día, resultado del último sorteo miércoles 1 de julio de 2026

El chance Caribeña Día juega de lunes a domingo a las 2:30 p. m. Revise aquí el número ganador hoy miércoles 1 de julio de 2026.

Caribeña Día.
Caribeña Día.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

El chance Caribeña Día continúa siendo uno de los juegos de azar más populares y consultados en Colombia. Cada día, miles de apostadores esperan los resultados oficiales para conocer si lograron acertar el número ganador y obtener alguno de los premios disponibles.

Resultado del Caribeña Día hoy, miércoles 1 de julio de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 1 de julio de 2026 es el: 9206 - 1.

Resultado Caribeña Día hoy miércoles 1 de julio de 2026

  • Número ganador: 9206
  • Últimas dos cifras: 06
  • Últimas tres cifras: 206
  • Quinta: 1

Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de este chance es que permite participar con montos accesibles, ajustándose a diferentes presupuestos.

  • Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.
  • Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estas opciones convierten al Caribeña Día en una alternativa ideal para quienes buscan apuestas rápidas y sencillas.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Los jugadores que resulten ganadores deben cumplir con algunos requisitos básicos para realizar correctamente el proceso de cobro.

Documentos necesarios

  • Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.
  • Requisitos según el monto del premio

Dependiendo del valor ganado, pueden solicitarse documentos adicionales:

  • Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto autorizado.
  • Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

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