Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 6 de abril de 2026

El chance Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más seguidos en Colombia, impulsado por su frecuencia diaria y por la variedad de alternativas que ofrece a los jugadores. Cada noche, miles de personas consultan los resultados oficiales con la expectativa de acertar la combinación ganadora y obtener un premio.



Resultado oficial del Caribeña Noche del 6 de abril de 2026

En el sorteo realizado el lunes 6 de abril de 2026, el resultado oficial del Caribeña Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo Caribeña Noche se realiza todos los días del año, lo que permite una participación continua entre los apostadores.

Por lo general, los resultados se dan a conocer después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Este horario concentra un alto nivel de consultas, ya que es el momento en el que los jugadores verifican si su número resultó ganador.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Una de las razones de la popularidad del Caribeña Noche es la diversidad de modalidades de juego, que permite a los usuarios elegir cómo participar según sus preferencias.

Entre las principales opciones se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en el orden correcto

acierto exacto en el orden correcto Cuatro cifras combinado: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

coincidencia exacta de las tres últimas cifras Tres cifras combinado: acierto en cualquier posición

acierto en cualquier posición Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden

acierto de las dos últimas cifras en orden Una cifra (uña): acierto del último dígito

Esta variedad hace que el sorteo sea dinámico y se adapte a diferentes formas de juego.



Valor de las apuestas en Caribeña Noche

El Caribeña Noche se caracteriza por ser un juego accesible, lo que facilita la participación de un público amplio.

Los montos de apuesta suelen ubicarse en los siguientes rangos:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Gracias a estos valores, los jugadores pueden participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo jugar Caribeña Noche en línea en Colombia

La digitalización ha permitido que el Caribeña Noche esté disponible en plataformas en línea, siempre a través de operadores autorizados por Coljuegos, entidad que regula los juegos de azar en el país.

El proceso para participar es sencillo y generalmente incluye:

