Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 16 de septiembre de 2026

El chance Caribeña Noche es uno de los juegos de azar que se realiza diariamente en Colombia y hace parte de las opciones de chance disponibles para los apostadores.

Resultado de Caribeña Noche - 16 de septiembre

El número ganador del chance Caribeña Noche de este miércoles 16 de septiembre de 2026 es el XXXX. Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete corresponde al resultado ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

La Caribeña Noche permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, los números seleccionados deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo.

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", una opción que puede aumentar las ganancias cuando se acierta simultáneamente con otras cifras.

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado y el resultado puede consultarse después de las 10:30 p. m.



¿Cómo se juega el chance?

El chance cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno : acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras : acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar?

El valor de las apuestas puede variar dentro de los límites establecidos:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

por tiquete es de $500. El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar el premio depende del monto obtenido. Para cualquier premio, se deben presentar los siguientes documentos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio, basado en UVT:

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