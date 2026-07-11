Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 11 de julio de 2026

El chance Caribeña Noche continúa siendo uno de los sorteos más seguidos por los apostadores en Colombia, especialmente en los departamentos de la región Caribe. Gracias a sus sorteos diarios, sus diferentes modalidades de juego y la facilidad para consultar los resultados oficiales, este chance mantiene una amplia participación entre quienes buscan probar suerte cada noche.

Además del resultado principal, los jugadores también pueden participar por la quinta balota, una modalidad adicional que incrementa las oportunidades de obtener premios y ha despertado un mayor interés entre los apostadores habituales.

Resultado del Caribeña Noche hoy, sábado 11 de julio de 2026

De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado este sábado 11 julio de 2026, este fue el número ganador del Caribeña Noche: (en minutos)



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los resultados oficiales pueden verificarse a través de los canales autorizados y en los puntos de venta habilitados para confirmar cualquier premio obtenido.

¿A qué hora juega el Caribeña Noche?

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El sorteo del Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, según la modalidad seleccionada. Para obtener el premio principal es necesario acertar el número ganador exactamente en el mismo orden en que fue anunciado oficialmente.

Modalidades de apuesta del Caribeña Noche

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Este juego ofrece diferentes alternativas para que cada jugador participe de acuerdo con su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado oficial exactamente en el mismo orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado oficial exactamente en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial.

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial. Combinado de tres cifras

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El Caribeña Noche ofrece opciones de apuesta para diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Cada participante puede elegir el monto que desea jugar y la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias.

Requisitos para reclamar un premio

Los ganadores deberán cumplir con los requisitos establecidos por el operador para realizar el proceso de cobro.



Para reclamar cualquier premio es necesario presentar:

Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor ganado



Premios inferiores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica establecida por el operador.

Solo requieren la documentación básica establecida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación.

Además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación. Premios superiores a 182 UVT

También será necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida para completar el trámite de pago.

Con sorteos diarios, distintas modalidades de apuesta y la posibilidad de aumentar las oportunidades de premio mediante la quinta balota, el Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los chances preferidos por miles de jugadores en Colombia.