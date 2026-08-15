Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 15 de agosto de 2026

El Chance Caribeña Noche continúa entre los sorteos más consultados por los apostadores de la región Caribe y otras zonas de Colombia. Sus sorteos y diferentes modalidades de apuesta hacen que miles de jugadores revisen diariamente el resultado oficial para comprobar si su número fue favorecido.

El juego también cuenta con la quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal y ofrece una posibilidad complementaria de obtener premios.

Resultado de Caribeña Noche hoy, sábado 15 de agosto de 2026

El número ganador del chance Caribeña Noche de este sábado 15 de agosto de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los resultados oficiales pueden verificarse en los canales autorizados y en los puntos de venta habilitados para confirmar si el tiquete obtuvo algún premio.

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¿A qué hora juega el Caribeña Noche?

El sorteo del Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.

Los participantes pueden realizar apuestas según la modalidad seleccionada y el monto que deseen jugar. Para acceder al premio principal, es necesario acertar el número ganador exactamente en el mismo orden en que fue anunciado.

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Modalidades de apuesta del Caribeña Noche

El juego ofrece diferentes alternativas para que los participantes seleccionen la opción que mejor se ajuste a su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial.

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con el resultado oficial. Combinado de tres cifras

Premia a quienes aciertan las tres cifras finales, aunque estén en un orden diferente.

Premia a quienes aciertan las tres cifras finales, aunque estén en un orden diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El Caribeña Noche cuenta con diferentes valores de apuesta:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Cada jugador puede elegir el monto que desea apostar y la modalidad que prefiera de acuerdo con las condiciones del juego.

Quinta balota del Caribeña Noche

La quinta balota funciona como una cifra adicional que acompaña el resultado principal del sorteo. Esta alternativa amplía las posibilidades de obtener un premio cuando coincide con la apuesta realizada.

Requisitos para reclamar un premio

Para realizar el proceso de cobro, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador.

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Documentos necesarios:



Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica establecida por el operador.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de verificación.

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Premios superiores a 182 UVT

También será necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida para completar el trámite de pago.

Con sus diferentes modalidades de apuesta, sorteos y la posibilidad de participar con la quinta balota, el Caribeña Noche continúa siendo uno de los chances más consultados por los jugadores de la región Caribe y otras zonas de Colombia.