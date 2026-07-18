Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 18 de julio de 2026

El Chance Caribeña Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores de la región Caribe colombiana. Sus sorteos diarios y las diferentes modalidades de apuesta lo convierten en una de las alternativas favoritas para quienes esperan conocer cada noche el número ganador.

Este juego también incluye la quinta balota, una cifra complementaria al resultado principal que ofrece nuevas posibilidades de obtener premios y que se ha convertido en una de las características más llamativas para los jugadores habituales.

Resultado del Caribeña Noche hoy, sábado 18 de julio de 2026

De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado este sábado 18 de julio de 2026, este fue el número ganador del Caribeña Noche: (en minutos)



Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los apostadores pueden consultar el resultado oficial en los puntos de venta autorizados y en los canales habilitados por el operador para verificar si su apuesta resultó ganadora.



¿A qué hora juega el Caribeña Noche?

El sorteo del Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado, y el resultado oficial suele estar disponible después de las 10:30 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, según la modalidad elegida. Para obtener el premio principal es indispensable acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto del sorteo.

Publicidad

Modalidades de apuesta del Caribeña Noche

El juego ofrece varias opciones para que cada participante pueda elegir la forma de apostar que mejor se adapte a su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en que fueron sorteadas.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en que fueron sorteadas. Combinado de cuatro cifras

Permite ganar acertando las cuatro cifras, aunque el orden sea diferente al resultado oficial.

Permite ganar acertando las cuatro cifras, aunque el orden sea diferente al resultado oficial. Tres cifras directo

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con las anunciadas en el sorteo.

Entrega premio cuando las tres últimas cifras coinciden exactamente con las anunciadas en el sorteo. Combinado de tres cifras

Reconoce a quienes aciertan las tres cifras finales sin necesidad de respetar el orden.

Reconoce a quienes aciertan las tres cifras finales sin necesidad de respetar el orden. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad premia a quienes logran acertar solo la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El Caribeña Noche ofrece diferentes valores de apuesta para ajustarse al presupuesto de cada participante.



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Cada jugador puede definir cuánto dinero desea apostar y seleccionar la modalidad que prefiera.

Publicidad

Requisitos para reclamar un premio

Quienes resulten ganadores deberán cumplir con los requisitos establecidos por el operador para iniciar el proceso de pago.

Documentos obligatorios



Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio



Premios inferiores a 48 UVT

Solo requieren presentar la documentación básica.

Solo requieren presentar la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos obligatorios, será necesario diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de validación.

Además de los documentos obligatorios, será necesario diligenciar el formulario SIPLAFT como parte del proceso de validación. Premios superiores a 182 UVT

También deberán presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con el formulario SIPLAFT y los demás documentos exigidos por el operador.

Con sorteos diarios, diversas modalidades de juego y la posibilidad de aumentar las opciones de ganar gracias a la quinta balota, el Chance Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar con mayor seguimiento entre los apostadores de la región Caribe y otras zonas de Colombia.