Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 23 de mayo de 2026

Caribeña Noche continúa siendo uno de los chances más consultados por los colombianos que diariamente siguen los sorteos para verificar si su número resultó ganador. Este tradicional juego de azar mantiene una amplia participación gracias a sus diferentes modalidades de apuesta y a la posibilidad de acceder a premios de distintos valores.

Además de las opciones clásicas, el sorteo incorporó recientemente nuevas alternativas para quienes buscan aumentar sus oportunidades de ganar.

Número ganador de Caribeña Noche

El número ganador del chance Caribeña Noche de este sábado 23de mayo de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete y validar el resultado en puntos autorizados.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Quinta balota de Caribeña Noche

Desde 2025, Caribeña Noche incluyó la modalidad de quinta balota o número adicional, una opción complementaria que permite obtener mayores ganancias al combinarse con otras cifras del resultado oficial.

Esta alternativa amplía las posibilidades dentro del juego y se ha convertido en una de las novedades más utilizadas por los apostadores frecuentes.

Horario del sorteo Caribeña Noche

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El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m.

Los jugadores tienen la posibilidad de apostar desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor, el número jugado debe coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo.

Cómo se juega Caribeña Noche

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El chance ofrece varias modalidades para participar según la cantidad de cifras que el usuario quiera acertar.



Cuatro cifras directo o superpleno El participante debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial.



Combinado de cuatro cifras Premia a quienes acierten las cuatro cifras sin importar el orden.



Tres cifras directo Consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.



Combinado de tres cifras Permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier posición.



Dos cifras o pata La apuesta se basa en acertar las dos últimas cifras exactas del número ganador.



Una cifra o uña Premia a quienes coincidan únicamente con la última cifra del sorteo.

Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche

El valor de las apuestas varía según el monto que desee invertir cada jugador.



Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

Estas opciones permiten participar con diferentes presupuestos y modalidades de juego.

Requisitos para reclamar premios

Los ganadores de Caribeña Noche deben presentar algunos documentos obligatorios para realizar el proceso de cobro.

Los requisitos básicos son:



Tiquete original diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT

También deben incluir el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta autorizado.

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Premios superiores a 182 UVT

Además de los documentos anteriores, es necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar cerca de ocho días hábiles.