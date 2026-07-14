¡Cayó MiLoto! Dos jugadores se reparten $750 millones del premio acumulado

El sorteo 570 de MiLoto, realizado este lunes 13 de julio de 2026, dejó dos nuevos ganadores del premio mayor, luego de que la combinación ganadora coincidiera con dos apuestas acertadas de cinco números. En total, el premio acumulado de $750 millones fue repartido entre ambos ganadores, quienes recibirán $375 millones cada uno antes de las retenciones aplicables.La combinación ganadora del sorteo fue:1318253233Tras la entrega del premio mayor, el nuevo acumulado de MiLoto quedó en $120 millones, cifra con la que comenzará el próximo sorteo.

Premiación del sorteo 570 de MiLoto

De acuerdo con los resultados oficiales, la distribución de premios fue la siguiente:

5 aciertos

Premio total: $750.000.000Ganadores: 2Premio por ganador: $375.000.000

4 aciertos

Premio total: $18.280.800Ganadores: 24Premio por ganador: $761.700



3 aciertos

Premio total: $29.709.300Ganadores: 1.002Premio por ganador: $29.650

2 aciertos

Premio total: $41.820.000Ganadores: 10.455Premio por ganador: $4.000

Infografía oficial con los resultados del sorteo 570 de MiLoto, celebrado el 13 de julio de 2026, el cual dejó dos ganadores del premio mayor con cinco aciertos. El reporte registra un total de 11.483 ganadores y establece un nuevo acumulado de 120 millones de pesos.

Más de 11.000 ganadores en la jornada

El sorteo dejó un total de 11.483 ganadores en las diferentes categorías de premios. En conjunto, la bolsa de premios entregada alcanzó los $839.810.100, consolidando una nueva jornada con múltiples apostadores favorecidos.

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MiLoto es una modalidad operada por Baloto en la que los participantes seleccionan cinco números. Los premios se entregan de acuerdo con la cantidad de aciertos obtenidos, mientras que el acumulado aumenta cuando no hay ganadores del premio mayor y vuelve a su valor inicial cuando este cae, como ocurrió en el sorteo 570.Con el premio mayor adjudicado, el próximo sorteo iniciará con un acumulado de $120 millones, disponible para quienes participen en la siguiente jornada del juego.