Cayó número de Martín Elías en el aniversario de su muerte en importante lotería

A lo largo de los años, miles de personas ponen su fe en la suerte de las diversos chances y loterías que se sortean día a día en el país. Pero se volvió costumbre alinear los números a fechas o personajes específicos, en este caso con Diomedes Díaz y Martín Elías en cada aniversario de sus muertes.

El pasado 14 de abril, se cumplieron nueve años de la trágica muerte del hijo del 'Cacique de la Junta' en un accidente de tránsito saliendo de Coveñas tras un concierto un Viernes Santos. Por lo tanto, algunas personas usaron los números de la suerte de esta suceso para jugar la suerte y, sorprendentemente, uno de estos cayó en el premio mayor de la Lotería de Cundinamarca.

Martín Elías // Foto: Spotify

Este fue el número de Martín Elías en la Lotería de Cundinamarca

El pasado 13 de abril, se llevó a cabo el sorteo 4798 de la Lotería de Cundinamarca. El resultado principal del sorteo dejó como ganador al número 1409 de la serie 025, combinación que se llevó el premio mayor de $10.000 millones.

El número fue enlazada de inmediato con el artista, pues el 14 representa la fecha de su fallecimiento y el 09 el número de su aniversario de muerte, es decir, los nueve años desde su partida en aquel accidente de tránsito luego de un concierto en un Viernes Santo.



Este hecho dio paso a que se generaran diversos tipo de comentarios en redes, en su mayoría, sorprendidos por la coincidencia que en la semana del aniversario de su muerte cayera este número en un sorteo de 10.000 millones de pesos.

¿Cuáles son los números de la suerte de Martín Elías este 2026?

Ya se cumplen nueve años de la muerte del hijo del ‘Cacique de la Junta’. Esta es la lista de números de la suerte para el chance o lotería:

