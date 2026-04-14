Números de la suerte de Martín Elías en aniversario de su muerte para chances y loterías

Este 14 de abril de 2026, se cumplen nueve años de la muerte del cantante Martín Elías en un accidente de tránsito, ocurrido en el 2017. Desde entonces esta fecha se convirtió en una de las más especiales para los amantes del valle que, cada año, recuerdan con cariño su legado en la música y el arte.



La suerte y los números en el aniversario de su muerte

En vida, Elías fue un de los grandes referentes del vallenato con sus diversos éxitos que le dieron una enorme exposición en el género en poco tiempo. Po eso, cada año miles de personas ponen su suerte en manos de que sea él el encargado de impulsarlos a cambiar su vida.

El número más usado es el 14, pues este coincide con su fecha de fallecimiento y de nacimiento que, justamente, trata del mismo día en el mes de junio. Cifra a la cual se suele acompañar con el 04 o el 06, que son los meses del año que representan mejor la relación con Elías.

Algunos consideran esto -al igual que con Diomedes Díaz- como “regalos del artista a sus fans desde el cielo” para ayudarlos a cambiar sus vidas, de “manera de agradecimiento por el cariño”.

Martín Elías // Foto: Spotify

¿Cuáles son los números de la suerte de Martín Elías este 2026?

Ya se cumplen nueve años de la muerte del hijo del ‘Cacique de la Junta’, esta es la lista de números de la suerte para el chance o lotería:



1890

1490

1817

1704

9018

1404

1806

2617

1426

1417

1704

0417

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¿Cómo murió Martín Elías?

El reconocido cantante e hijo del ‘Cacique de la Junta’ falleció el 14 de abril de 2017, a sus 26 años, en un trágico accidente de tránsito en Sucre tras presentar un concierto en la noche y madrugada del jueves y viernes santo, respectivamente, debido al exceso de velocidad y mal estado de la vía. Un hecho que, hasta la fecha, sigue siendo lamentando por los amantes del vallenato.