Revelan último video de Martín Elías minutos antes de su accidente en 2017

El 14 de abril de 2017, la música colombiana estuvo de luto a raíz de la trágica muerte de Martín Elías, reconocido artista e hijo de Diomedes Díaz, en un accidente de tránsito luego de salir de Coveñas con destino a Cartagena en su camioneta y perder la vida sobre las 7:30 de la mañana en la Transversal del Caribe.

Una noticia que, por supuesto, tuvo de luto a todo un país; tanto así que, en 2017, el Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar recibió a miles de fanáticos que llegaron a despedir al artista, acompañados de colegas como Iván Villazón, Silvio Brito, Jean Carlos Centeno, Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, Churo Díaz, John Mindiola, y Rafael Santos Díaz, este último su hermano, entre otros muchos para darle el último adiós.

martin-elias-.jpg

Revelan nuevo video antes de su muerte

Fue televallenato el que reveló el video del último saludo de Martín Elías en vida, justamente, en Coveñas luego de su concierto. El clip se grabó 15 minutos antes de que se diera el accidente en la Transversal del Caribe en donde se le vio sonriente y compartiendo con los fans.

El fan le estaba pidiendo un saludo, a lo que sonriente respondió al lado de varios seguidores que se encontraban emocionados de poderlo ver y compartir con él, de manera alegre, sin saber que sería la última vez que se vería a Martín con vida; incluso, los abraza y agradece por todo el cariño.



El legado de Martín Elías

A los 6 años encontró su amor por el vallenato, por supuesto, inspirado por Diomedes Díaz, su padre. Grabó sus primeras producciones entre 2001 y 2004, que en tan solo 15 años lo forjó como un referente del género trabajando de grandes como Rolando Ochoa, Juancho de la Espriella y Fernando Rangel, forjando amistad, además, con Jorge Oñate, Silvestre Dangond, Omar Geles, entre otros.



Estos fueron sus discos