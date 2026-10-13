Chance Caribeña Día consulte el resultado del sorteo de este martes 13 de octubre de 2026

El chance Caribeña Día continúa entre los juegos de azar tradicionales y más consultados en Colombia. Sus sorteos diarios y la posibilidad de revisar rápidamente los resultados oficiales lo convierten en una opción habitual para miles de apostadores.

Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 13 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 13 de octubre de 2026 es el 4381-8. Los participantes podrán consultar las cifras oficiales y compararlas con las de sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: 4381

Dos últimas cifras: 81

Tres últimas cifras: 381

La quinta balota: 8

Se recomienda verificar los resultados en los canales oficiales o acudir a un punto de venta autorizado para confirmar si la apuesta fue premiada.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse poco después de esa hora, cuando finaliza el sorteo y los números ganadores se publican a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

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¿Cómo jugar el chance Caribeña Día?

El juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

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Entre las opciones disponibles se encuentran las siguientes:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten participar con diferentes combinaciones, cuyos premios dependen de las condiciones establecidas para cada apuesta.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

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El chance Caribeña Día ofrece montos de participación para distintos presupuestos. Según la información suministrada, los valores son los siguientes:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Los participantes pueden elegir el monto de su apuesta dentro de estos rangos y verificar las condiciones vigentes con el operador autorizado.

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¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

El procedimiento para cobrar un premio depende del monto obtenido. Para iniciar el trámite, es necesario presentar los documentos exigidos.

Documentos básicos:

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Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

Premios menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

se requieren únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios mayores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, expedida con una antelación máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de reclamar, se recomienda confirmar los requisitos vigentes con el operador autorizado y verificar que el tiquete corresponda a los resultados oficiales del sorteo.