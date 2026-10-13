Chance Sinuano Día consulte los resultados del sorteo de este martes 13 de octubre 2026

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Miles de apostadores participan diariamente en este sorteo, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Número ganador del Sinuano Día hoy, martes 13 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 13 de octubre de 2026 es el 3948-8. Una vez se conozca el resultado oficial, los participantes podrán comparar las cifras con las de sus tiquetes y verificar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: 3948

Dos últimas cifras: 48

Tres últimas cifras: 948

948 La quinta balota: 8

Se recomienda consultar los resultados a través de los canales oficiales y verificar el tiquete en un punto de venta autorizado.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez finaliza el proceso del sorteo.

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¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el número ganador.

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Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: consiste en acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

consiste en acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: requiere acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

requiere acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar la documentación básica exigida por el operador.

Documentos básicos para reclamar

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Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.



Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT: se deben presentar únicamente los documentos básicos.

se deben presentar únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, es necesario diligenciar y entregar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

además de los documentos fundamentales, es necesario diligenciar y entregar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. Premios superiores a 182 UVT: se requiere la documentación anterior y una certificación bancaria expedida con una vigencia máxima de 30 días, a nombre de la persona que registró el tiquete.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda verificar las condiciones vigentes con el operador autorizado para confirmar los documentos necesarios y el procedimiento de pago correspondiente.