¿Ganó el Paisita Día? Consulte el resultado del chance de este martes 13 de octubre

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y una de las opciones preferidas por miles de apostadores en Colombia. Su nombre hace homenaje a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite a los participantes seguir en vivo el anuncio de los resultados oficiales.

Número ganador de Paisita Día hoy, martes 13 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Día de este martes 13 de octubre de 2026 es el (resultado en breve). Los jugadores podrán consultar las cifras oficiales y compararlas con las de sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta balota:

Desde 2025, los participantes pueden agregar una quinta balota o número adicional a su apuesta. Esta modalidad permite aumentar el valor del premio cuando también se aciertan las demás cifras del sorteo, de acuerdo con las condiciones establecidas.



Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.

¿A qué hora juega Paisita Día?

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El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días, con horarios diferentes según la jornada:

De lunes a sábado: a la 1:00 p. m.

a la 1:00 p. m. Domingos y días festivos: a las 2:00 p. m.

Los resultados pueden consultarse después de cada sorteo a través de los canales autorizados. Además, la transmisión por Teleantioquia permite seguir en vivo el anuncio del número ganador.

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¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

El juego ofrece varias modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas, del orden de los números y de las condiciones aplicables a cada opción.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

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El procedimiento para cobrar un premio depende del monto obtenido. Los ganadores deben presentar los documentos exigidos y verificar las condiciones establecidas por el operador.

Documentos básicos

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Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.



Requisitos adicionales según el premio

Premios menores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar y presentar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar y presentar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV). Premios superiores a 182 UVT: también se exige una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia no mayor a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de reclamar un premio, es importante comprobar el resultado oficial y confirmar con el operador los requisitos vigentes para realizar el cobro.