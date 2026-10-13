Chontico Día, conozca el resultado del último sorteo de este martes 13 octubre de 2026

El chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca y una de las opciones preferidas por miles de apostadores que consultan diariamente los resultados para verificar si sus números fueron premiados.

Número ganador del Chontico Día hoy, martes 13 de octubre de 2026

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El número ganador del Chontico Día de este martes 13 de octubre de 2026 es el (resultado en breve). Una vez se conozca el resultado oficial, los participantes podrán comprobar si acertaron las cifras de su apuesta.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta balota:

Se recomienda verificar las cifras en los canales oficiales y consultar con un vendedor autorizado para confirmar si el tiquete obtuvo algún premio.



¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

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Además, el sorteo se transmite en vivo para quienes prefieren seguir el anuncio del número ganador en tiempo real.

¿Cómo jugar el chance Chontico Día?

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Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta, según las cifras que cada participante elija acertar:

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

permite acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: consiste en acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

consiste en acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: exige acertar las dos últimas cifras exactas.

exige acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: consiste en acertar la última cifra del número ganador.

Estas modalidades ofrecen diferentes opciones de participación, con premios que dependen del tipo de apuesta y las condiciones del juego.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

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El Chontico Día contempla los siguientes valores de apuesta, de acuerdo con la información suministrada:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estos montos permiten participar con diferentes presupuestos. Se recomienda confirmar los valores vigentes con el operador autorizado antes de realizar una apuesta.

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¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio?

Para cobrar un premio del Chontico Día, el ganador debe presentar los documentos exigidos, que pueden variar según el monto obtenido.

Documentos básicos para reclamar

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Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: también se exige una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Por sus sorteos diarios y sus distintas modalidades de apuesta, el Chontico Día continúa entre los juegos de azar consultados por los colombianos. Antes de reclamar un premio, es importante verificar el resultado oficial y confirmar con el operador las condiciones y los documentos requeridos.