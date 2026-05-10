Chance Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 10 de mayo de 2026

Miles de colombianos consultan cada semana los resultados del Dorado Noche, uno de los chances más populares del país por sus múltiples opciones de apuesta y la posibilidad de obtener premios con diferentes combinaciones numéricas. Este sorteo, que suele jugarse durante fines de semana y festivos, mantiene una alta participación entre quienes buscan probar suerte en juegos de azar autorizados en Colombia.



Resultado del Dorado Noche hoy, 10 de mayo de 2026

En esta ocasión, el número ganador del 10 de mayo fue: (en minutos), una combinación clave para quienes participaron.



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cómo funciona el Dorado Noche?

El Dorado Noche es un sorteo de chance autorizado en Colombia que permite realizar apuestas sobre combinaciones numéricas. Los participantes pueden elegir entre diferentes modalidades, dependiendo del nivel de riesgo y del premio que esperan obtener.

Uno de los mayores atractivos del juego es que no solo premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactas, sino también a quienes logran coincidencias parciales en las últimas cifras del resultado oficial.



Plan de premios del Dorado Noche

El sistema de pagos del Dorado Noche varía según la modalidad elegida y el monto apostado. Estos son los premios establecidos por cada peso jugado:



4 cifras directo: paga hasta 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga hasta 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: entrega hasta 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga hasta 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

1 cifra o uña: entrega 5 veces lo apostado.

Gracias a estas opciones, los jugadores pueden elegir entre apuestas con mayores probabilidades de acierto o modalidades que ofrecen premios más altos.



¿Cuándo juega el Dorado Noche?

A diferencia de otros sorteos diarios, el Dorado Noche tiene una programación específica:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

El sorteo generalmente se realiza después de las 10:00 p. m., y los resultados oficiales son publicados en canales autorizados y plataformas digitales para facilitar su consulta inmediata.



Cómo jugar Dorado Noche por internet

Actualmente, el Dorado Noche también puede jugarse de manera virtual mediante plataformas autorizadas en Colombia, permitiendo a los usuarios apostar desde cualquier lugar del país.

Para participar en línea es necesario:



Crear una cuenta en el portal oficial autorizado. Verificar la identidad del usuario. Recargar saldo disponible. Elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada.

Esta modalidad digital se ha vuelto cada vez más popular debido a la facilidad y rapidez del proceso.



Requisitos para reclamar premios del Dorado Noche

Las personas que resulten ganadoras deben cumplir ciertos requisitos para reclamar el dinero correspondiente.



Documentos obligatorios

Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad.

Ser mayor de edad.

En premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, el pago se realiza únicamente en puntos autorizados, donde se verifica la información del ganador antes de hacer la entrega del dinero.

Últimos resultados del Dorado Noche

Estos fueron algunos de los números ganadores más recientes del sorteo:

