Chance Paisita Noche: resultado del sorteo hoy sábado 9 de mayo de 2026

El chance Paisita Noche continúa siendo uno de los sorteos más reconocidos entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia, especialmente en Antioquia. Cada día, miles de personas siguen atentos los resultados oficiales de este tradicional juego, conocido por sus transmisiones a través de Teleantioquia y por la variedad de opciones de apuesta que ofrece a los participantes.



Resultado del Paisita Noche del 9 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Paisita Noche de este sábado 9 de mayo de 2026 dejó como número ganador el: (en minutos). Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar cuidadosamente sus tiquetes y confirmar cualquier premio únicamente en puntos autorizados.

Estos fueron los resultados principales del sorteo:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo Paisita Noche se realiza todos los días, aunque el horario cambia dependiendo de la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, los números apostados deben coincidir exactamente y en el mismo orden de izquierda a derecha con el resultado oficial anunciado por la lotería.



Modalidades de apuesta disponibles

Una de las razones por las que el Paisita Noche mantiene su popularidad es la diversidad de modalidades que les permite a los usuarios elegir cómo participar. Estas son las principales opciones de juego:



Cuatro cifras directo o superpleno Consiste en acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial.

Combinado cuatro cifras El participante gana si acierta las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.

Tres cifras directo Se premian las tres últimas cifras cuando coinciden en el orden exacto.

Combinado tres cifras La apuesta es ganadora si las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden.

Dos cifras o pata Se debe acertar únicamente las dos últimas cifras en el orden correcto.

Una cifra o uña Corresponde a acertar solamente la última cifra del sorteo.

Qué se necesita para reclamar un premio

El proceso para reclamar premios en el chance Paisita Noche depende del valor obtenido. Sin embargo, hay documentos que son obligatorios para todos los ganadores.



Documentos básicos obligatorios

Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto ganado