Chance Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 22 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Antioquia, con una alta participación diaria de usuarios interesados en conocer los resultados oficiales. Este sorteo genera expectativa constante entre los apostadores, quienes buscan acertar la combinación ganadora y acceder a premios que varían según la modalidad elegida.



Resultado oficial del Paisita Noche – 22 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 22 de marzo de 2026, el número ganador del chance Paisita Noche fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

Quinta balota: modalidad adicional desde 2025

Desde 2025, el juego incorporó la opción de la quinta balota, una alternativa voluntaria que permite incrementar el valor de los premios. Esta modalidad está dirigida a quienes desean ampliar sus posibilidades de ganancia al momento de apostar.

Quienes activan esta opción y logran acertar las cuatro cifras exactas pueden obtener un premio mayor. No obstante, esta inclusión no modifica las reglas tradicionales del chance, por lo que los jugadores pueden continuar participando bajo el esquema clásico.



Cómo se juega el Chance Paisita Noche

El sistema de juego es sencillo, lo que facilita el acceso tanto a participantes frecuentes como a nuevos usuarios. Para apostar, se deben seguir tres pasos esenciales:



Elegir un número

Seleccionar la modalidad de juego

Esperar el resultado oficial

En caso de coincidir con el número ganador, el premio dependerá del tipo de apuesta realizada. Uno de los factores que impulsa su popularidad es su bajo costo, con valores que suelen oscilar entre $500 y $25.000, lo que permite la participación de distintos perfiles de jugadores.



Horarios del sorteo del Paisita Noche

Los resultados del chance Paisita Noche se publican en horarios definidos, facilitando que los usuarios consulten las cifras ganadoras:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estos momentos se realiza la divulgación oficial de los números, generando gran interés entre quienes participan en cada jornada.



Modalidades de apuesta del Chance Paisita

El sorteo ofrece diferentes modalidades que se adaptan a diversas estrategias de juego:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en orden

Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

Combinado tres cifras: sin importar la posición

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras

Una cifra o uña: acierto de la última cifra

Esta variedad permite que cada usuario seleccione la opción más conveniente según su presupuesto o preferencia.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En el país, las apuestas de chance en línea están reguladas por Coljuegos, entidad que supervisa los juegos de suerte y azar. Esta regulación garantiza condiciones seguras y legales para los participantes.

Entre las plataformas autorizadas se encuentran operadores como Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75. Estas permiten el registro de usuarios, validación de identidad y recargas a través de medios como PSE o transferencias bancarias.

Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar el tiquete original en buen estado, junto con su documento de identidad y copia. Dependiendo del monto, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días)

Cumplir con estos lineamientos es clave para recibir el pago sin contratiempos.



Últimos resultados del Paisita Noche

Los resultados recientes reflejan la dinámica del sorteo en los últimos días:

