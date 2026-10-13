Chance Super Astro Sol consulte el número ganador este martes 13 de octubre de 2026

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar que despierta interés entre los apostadores en Colombia. Su mecánica combina un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, con uno de los signos del zodiaco, lo que permite participar con distintas combinaciones.

Resultado del Super Astro Sol hoy, martes 13 de octubre de 2026

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El número ganador del Super Astro Sol de este martes 13 de octubre de 2026 es el 8332 - Capricornio. Una vez se conozca el resultado oficial, los participantes podrán comparar la combinación ganadora con los datos registrados en sus tiquetes.

Número ganador: 8332

Dos últimas cifras: 32

Tres últimas cifras: 332

Signo zodiacal: Capricornio

La organización recomienda consultar los resultados a través de los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación en caso de obtener un premio.

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¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican minutos después de cada jornada en los canales autorizados y puntos de venta.

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¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

Para participar, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. El premio depende de la coincidencia con la combinación anunciada en el sorteo oficial.

El proceso para realizar una apuesta incluye los siguientes pasos:

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Elegir un número: seleccionar una combinación entre 0000 y 9999. Escoger un signo zodiacal: elegir entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Seleccionar la opción Todos los signos: esta alternativa permite jugar el mismo número sin elegir un signo específico. Registrar las apuestas: se pueden incluir hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete.

¿Dónde jugar Super Astro Sol?

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El Super Astro Sol está disponible en puntos de venta autorizados de distintas ciudades y municipios de Colombia. Se recomienda realizar las apuestas en establecimientos habilitados para garantizar la validez del tiquete y su participación en el sorteo correspondiente.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol?

Los valores de las apuestas permiten participar con diferentes presupuestos. Los montos indicados son:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Antes de apostar, es conveniente confirmar las condiciones vigentes en los puntos de venta autorizados.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

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Los ganadores deben presentar la documentación requerida por la entidad operadora para validar el tiquete y tramitar el pago correspondiente.

Documentos básicos:

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

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Premios menores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria vigente, además de los documentos anteriores. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Cumplir con los requisitos establecidos facilita la validación de la información y el proceso de cobro. Por eso, se recomienda confirmar las condiciones vigentes con el operador antes de iniciar el trámite.