Dorado Tarde, consulte los números ganadores del sorteo de hoy 13 de octubre de 2026

El chance Dorado Tarde continúa entre los sorteos más consultados en Colombia, gracias a su amplia cobertura en el territorio nacional y a la posibilidad de verificar los resultados oficiales después de cada jornada.

Número ganador del Dorado Tarde hoy, martes 13 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 13 de octubre de 2026 es es 0862 - 5. Una vez se conozcan los resultados oficiales, los participantes podrán comparar las cifras con las de sus tiquetes para comprobar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: 0862

Dos últimas cifras: 62

Tres últimas cifras: 862

La quinta balota: 5

Se recomienda verificar el resultado en los canales oficiales o acudir a un punto de venta autorizado para confirmar si el tiquete fue premiado.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

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Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.

¿Cuál es el plan de premios del Dorado Tarde?

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Uno de los atractivos de este juego de azar es que permite obtener premios mediante aciertos completos o parciales. El valor de la recompensa depende de la modalidad elegida y de las cifras acertadas.

Por cada peso apostado, el plan de premios contempla los siguientes pagos:

Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Una cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Los participantes deben revisar las condiciones de cada modalidad para conocer cómo se determina el premio correspondiente.

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¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Para cobrar un premio del Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir los requisitos establecidos por Paga Todo.

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Entre las condiciones principales se encuentran:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, documento requerido para el trámite descrito.

Es fundamental conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración o inconsistencia podría afectar su validación y el pago del premio.

Antes de iniciar el proceso de cobro, se recomienda confirmar con el operador autorizado los requisitos vigentes y verificar que las cifras coincidan con el resultado oficial.