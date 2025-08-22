Chontico Día resultado del último sorteo hoy 22 de agosto de 2025

El Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos en el Valle del Cauca, administrado por la Lotería del Chontico. Su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica de la región, y se ha convertido en una tradición diaria para quienes disfrutan probar su suerte.

Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, este juego brinda múltiples oportunidades de ganar, siempre que el número elegido coincida en orden exacto con el resultado del sorteo. Puede seguir la transmisión en vivo aquí:

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes, 22 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el año 2025, los jugadores tienen la posibilidad de apostar a la “quinta balota”, un número adicional que incrementa las posibilidades de obtener mayores premios.



¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo se lleva a cabo todos los días a la 1:00 p. m., y los resultados pueden consultarse minutos después de su transmisión oficial.



Cómo se juega el chance

El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, adaptándose a las preferencias de cada jugador:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acierta las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Coincide con las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: Las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: La última cifra del número sorteado.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día se adapta a todos los presupuestos:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado. Sin embargo, siempre son indispensables algunos documentos básicos:



Documentos fundamentales:

Tiquete original sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto del premio (expresado en UVT):