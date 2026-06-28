Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 28 de junio de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está relacionado con el chontaduro, una fruta tradicional de esta región del país.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 28 de junio de 2026 es el 5190. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los participantes deben verificar con su vendedor si el tiquete corresponde al resultado ganador.

Número ganador: 5190

Dos últimas cifras: 90

Tres últimas cifras: 190

La quinta: 0

Chontico Día 28 de junio Blu Radio

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, una opción que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras del sorteo.

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Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el jugador debe acertar el número seleccionado en el mismo orden de izquierda a derecha en el que aparece en el resultado oficial del sorteo.

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A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días y los resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m., hora en la que se lleva a cabo el sorteo.

Cómo se juega el chance

Chontico Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la forma en que coincidan con el resultado:

• Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

• Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

• Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

• Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

• Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

• Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día ofrece diferentes opciones de apuesta para los jugadores:

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• El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

• El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero existen documentos básicos que el ganador debe presentar para realizar el trámite.

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Documentos fundamentales para cualquier premio:

• Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

• Documento de identidad original.

• Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

• Si el premio es menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

• Si el premio está entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe entregar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

• Si el premio es mayor a 182 UVT: adicionalmente se solicita una certificación bancaria con una vigencia no superior a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un tiempo aproximado de ocho días hábiles.