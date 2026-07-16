Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 16 de julio de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este juego de azar toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de la región y ampliamente reconocida por los vallecaucanos.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 16 de julio del 2026 es el número en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días. Los resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m., una vez finaliza el proceso de sorteo y se publican los números oficiales.

Cómo se juega el Chance Chontico Día

Los apostadores cuentan con diferentes modalidades de juego, cada una con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial.



Cuatro cifras directo o superpleno: Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en que fueron sorteadas.

Consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en que fueron sorteadas. Combinado cuatro cifras: Premia a quienes acierten las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.

Premia a quienes acierten las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo: Requiere acertar las tres últimas cifras exactamente en el orden del sorteo.

Requiere acertar las tres últimas cifras exactamente en el orden del sorteo. Combinado tres cifras: Permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden.

Permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: Se obtiene premio al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Se obtiene premio al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: Corresponde a acertar únicamente la última cifra del resultado ganador.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

Una de las ventajas de este juego es la flexibilidad en los montos de apuesta.



El valor mínimo de un tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

Esto permite que los jugadores participen con diferentes presupuestos según sus preferencias.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto ganado. Sin embargo, existen algunos documentos básicos que son obligatorios en todos los casos.

Documentos necesarios para cualquier premio

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Premios menores a 48 UVT

Los ganadores únicamente deberán presentar los documentos básicos mencionados anteriormente.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos fundamentales, será necesario diligenciar y entregar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

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Premios superiores a 182 UVT

Los ganadores deberán presentar todos los documentos anteriores y una certificación bancaria expedida con una vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona que registró el tiquete.

En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.